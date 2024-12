TdC – L’arbitre de PSG / Monaco désigné

Ce dimanche (17h30 sur DAZN), le PSG et l’AS Monaco se défieront au Qatar pour le Trophée des Champions 2024. Et la LFP a désigné l’arbitre principal de cette rencontre.

Pour son premier match de l’année 2025, le PSG aura déjà un titre à aller glaner. Ce dimanche (17h30 sur DAZN), les Rouge & Bleu affrontent l’AS Monaco au stade 974 de Doha (Qatar) à l’occasion de la 29e édition du Trophée des Champions. Et à quelques jours de cette affiche, la LFP a dévoilé le nom de l’arbitral principal.

Willy Delajod au sifflet

Cette rencontre sera arbitrée par Willy Delajod, une première pour lui dans cette compétition. Cette saison, l’arbitre de 32 ans a déjà dirigé deux rencontre des Rouge & Bleu en Ligue 1, lors des succès face au Havre (1-4) et le RC Lens (1-0). Il a également été aux commandes d’une rencontre des Monégasques avec un résultat nul face aux Sang & Or (1-1). En 9 rencontres de L1, Willy Delajod a distribué 39 cartons jaunes, 2 cartons rouges et sifflé 3 penalties.