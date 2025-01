A l’occasion du Visit Qatar Tour 2025, le PSG se rend à Doha ce jeudi 2 janvier 2025. Dans la foulée et au terme de cette visite commerciale, le Trophée des Champions se disputera face à l’AS Monaco. Pour ces quatre jours, le club de la capitale voyage au complet.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et s’étalera jusqu’au 3 février prochain. Si cette période concerne le PSG avec des dossiers actifs, le club fait la part des choses avec le sportif. Pour en témoigner, la gestion du groupe de la part de Luis Enrique est à souligner. Le technicien espagnol, pour le Visit Qatar Tour 2025 et le Trophée des Champions, a décidé de convoquer 26 joueurs, soit, son groupe au complet. Malgré les dernières informations qui les envoient loin du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar seront bien de la partie. Blessé de longue date et ne faisant plus parti des groupes dernièrement, Presnel Kimpembe sera du voyage au Qatar. A noter les présences des titis parisiens Senny Mayulu, Yoram Zague, Axel Tape ou encore Ibrahim Mbaye. Malgré sa grave blessure face à l’AS Monaco, Gianluigi Donnarumma est lui aussi convoqué. Pour rappel, le Trophée des Champions entre Parisiens et Monégasques se jouera ce dimanche (17h30 sur DAZN) au Stade 974 de Doha.

Image : @PSG_inside