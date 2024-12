A l’occasion du Trophée des Champions, le PSG retrouvera l’AS Monaco le dimanche 5 janvier prochain au Qatar. L’occasion pour le club de la capitale de détailler son passage dans un pays qu’il connaît bien.

La prochaine échéance pour le PSG après sa semaine de vacances est le Trophée des Champions. Un match pour lequel le club de la capitale retrouvera l’AS Monaco le dimanche 5 janvier prochain au Qatar. Au delà de l’aspect sportif, un volet commercial réside dans ce déplacement dans le Golfe pour le Paris Saint-Germain. En effet, sur son site officiel, le club de la capitale un voyage au Qatar le 2 janvier prochain, avec un premier entraînement à la célèbre Aspire Academy dès le 3 janvier. Une séance qui sera suivie par des interactions avec les fans sur place : « Les joueurs du Paris Saint-Germain interagiront avec les fans et partenaires dans certains des lieux les plus emblématiques de Doha et du Qatar, renforçant ainsi leur lien avec la communauté du football de la région« , détaille le PSG sur son site officiel. Le lendemain, le 4 janvier, les hommes de Luis Enrique s’entraîneront à 18h30 au 974 Stadium où se disputera le Trophée des Champions le lendemain. La conférence de presse d’avant match se tiendra juste avant, à 17h45.

Le match entre le PSG et l’AS Monaco se jouera donc le dimanche 5 janvier à 17h30 en France, et sera diffusé sur DAZN.