TDC – Les notes des joueurs du PSG

Ce dimanche, le PSG a remporté le Trophée des champions en battant Monaco in extremis (1-0). Seul buteur du match, Ousmane Dembélé a été l’un des meilleurs parisiens.

Pour son premier match de l’année 2025, le PSG affrontait l’AS Monaco pour le compte du Trophée des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé et durant lequel il a eu les meilleures occasions, le club de la capitale a dû attendre la toute fin du temps additionnel pour voir Ousmane Dembélé offrir la victoire au PSG (1-0). L’international français a encore une fois fait des différences dans son poste de faux numéro 9, n’hésitant pas à se déplacer partout sur le front de l’attaque parisienne. Il s’est procuré plusieurs occasions, mais a trop souvent pêché dans la finition. Sur son but, il est au bon endroit au bon moment et propulse le ballon au fond des filets. Sur le front de l’attaque, Désiré Doué a été dans la lignée de ses dernières performances. Remuant, il a créé des décalages, déstabilisé la défense monégasque et même été proche de s’offrir un nouveau but, mais sa tentative s’est écrasée sur la barre.

Achraf Hakimi encore en grande forme

Titulaire dans le couloir droit, Achraf Hakimi a encore une fois prouvé qu’il était certainement le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Le latéral droit marocain n’a pas hésité à se projeter, à apporter du danger dans son rôle hybride sur le côté et dans le cœur du jeu. Il a tout de même pêché sur certains centres. Mais dans la globalité, il a été dans la continuité de sa très belle première partie de saison. Dans les joueurs un peu plus en difficulté, on peut évoquer Warren Zaïre-Emery. Le titi du PSG a offert une prestation sans relief sur la pelouse du stade 974. Il a réalisé quelques percées, mais celles-ci n’ont pas abouti. Titulaire dans le couloir droit de l’attaque, Lee Kang-in a pas mal ralenti le jeu du PSG, cherchant systématiquement à se remettre sur son pied gauche. Il a également eu du mal dans la créativité du jeu parisien. À son crédit, deux belles frappes repoussées par le gardien monégasque.