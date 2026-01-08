TDC – L’hommage de Luis Enrique à Gonçalo Ramos

Ce jeudi soir, le PSG a dû attendre la séance des tirs au but pour s’offrir le Trophée des champions contre l’Olympique de Marseille (2-2, 4 t.a.b à 1).

Le PSG et Marseille s’affrontaient ce jeudi soir lors du Trophée des championsau Koweït. Dans un match plaisant, le club de la capitale a rapidement ouvert le score grâce à un beau but d’Ousmane Dembélé. Alors qu’il se dirigeait vers une victoire, le PSG a vu Marseille renverser la rencontre en dix minutes avec un penalty de Greenwood et un contre son camp de Willian Pacho. Alors qu’Aubameyang se dirigeait vers le 3-1, l’international équatorien a intercepté le ballon avant de voir Vitinha réaliser une merveilleuse passe en profondeur pour Barcola, qui a parfaitement trouvé Gonçalo Ramos pour l’égalisation. Lors de la séance des tirs au but, les Parisiens ont brillé pour s’offrir le Trophée des champions. Au micro de Ligue 1+, Luis Enrique a salué la victoire parisienne avant de rendre hommage à Gonçalo Ramos.

« Gonçalo Ramos est un joueur incroyable »

« C’était très chaud. Je dois dire que l’on a démarré le match de manière très correcte. Mais à la fin, l’OM a très bien joué et ils ont mérité d’être dans le match. Ça a été très difficile. Je dois dire que je pense qu’ils ont mieux joué comme nous. Je dois analyser le match mais je dois féliciter De Zerbi, que tout le monde critique. C’est un très bon entraîneur. Ils ont très bien joué. Des belles confrontations entre le PSG et Marseille, bien pour le football français ? Bien sûr. Il n’y a pas seulement Marseille et le PSG. Il y a Lens, Lille, Lyon, Monaco, Strasbourg. Il y a beaucoup d’équipes qui ont le niveau. Tu peux voir ça dans les compétitions européennes. Qu’est-ce qu’il s’est passé dans ma tête à la fin du match ? Rien. J’ai vu que l’on avait la possibilité de tuer le match et de marquer le deuxième but. Mais ils ont été très offensifs et se sont procurés des occasions pour aussi gagner le match. Normalement, j’arrive à me contrôler mais je ne suis pas un robot. Je dois extérioriser la frustration cumulée pendant le match. À la fin, je pense que l’équipe est différente. Il y a un état d’esprit différent. Aujourd’hui, je voudrais féliciter Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos est un soldat, Gonçalo Ramos est un joueur incroyable, une personne incroyable. Il n’a pas de minutes mais il est tous les jours-là. Quand je lui dis de rentrer sur le terrain pour jouer trois minutes, il le fait à fond. C’est un joueur incroyable. Je lui tire mon chapeau. C’est un plaisir d’avoir Gonçalo avec nous. Les séances de tirs au but ? Normalement, tout le monde dit que c’est la chance. Il y a une partie de chance. Mais toutes les équipes travaillent, tous les entraîneurs de gardiens travaillent sur ça. Nous donnons l’information au gardien et je suis très content pour Lucas, pour Safonov et pour tous les gardiens. Chaque fois qu’il y a des possibilités, ils sont à un très grand niveau. »





