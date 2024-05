Après sa victoire en championnat et en Coupe de France, le PSG jouera le Trophée des Champions. Après Toulouse, la nouvelle affiche est désormais connue.

Ce samedi 25 mai s’achevait la saison 23/24 en France, dans la Decathlon Arena de Lille, avec un ultime match opposant Lyon et Paris. Une finale de Coupe de France, remportée par le club de la capitale sur le score de 2-1. Sacrés champion de France quelques jours plus tôt, les Rouge & Bleu ont, à cette occasion, soulevés la 15ème Coupe de France de leur histoire. Une doublette coupe-championnat, qui leur assure une place pour le Trophée des Champions qui se déroulera à Pékin en Chine, entre le 8 et le 11 août 2024.

🚨🔴🔵 Le PSG affrontera l'AS Monaco pour le Trophée des Champions au mois d'août à Pékin 🇨🇳 #TeamPSG — ParisTeam (@Paristeamfr) May 25, 2024

La principauté à l’honneur

Le Paris Saint-Germain défiera donc l’AS Monaco. Pourquoi ? Tout simplement car le club monégasque a fini à la 2ème place du classement de Ligue 1, à 9 points des hommes de Luis Enrique. Paris affrontera donc son dauphin, contre qui il avait déroulé en novembre avec une victoire 5-2 au Parc des Princes, avant de buter sur le club de la principauté à Louis II, sur un score nul et vierge : 0-0. Dans son histoire, Le PSG a gagné 12 Trophées des Champions (1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023). Monaco a remporté ce titre à 4 reprises en 1961, 1984, 1997 et 2000. Une rencontre qui s’annonce alléchante !