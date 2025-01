Ce dimanche (17h30 sur DAZN), le PSG et l’AS Monaco s’affrontent à l’occasion de la 30e édition du Trophée des Champions. Et Luis Enrique pourrait aligner son équipe-type.

Le PSG débute son année 2025 avec déjà un titre à aller glaner. Opposé à l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des Champions ce dimanche (17h30 sur DAZN), le club parisien voudra installer de bonnes bases pour lancer son marathon de matches en ce mois de janvier. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout d’une équipe monégasque qui retrouvera son capitaine Denis Zakaria. Et pour asseoir encore un peu plus sa domination sur la scène nationale, Luis Enrique pourrait aligner une équipe-type.

Un trio offensif Dembélé-Doué-Barcola

Victime d’une semelle de Wilfrid Singo le 18 décembre dernier à Monaco, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place de titulaire dans les cages parisiennes. En défense pas de surprise en vue avec les titulaires habituels Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, L’Equipe donne sa préférence à Fabian Ruiz. L’Espagnol devrait accompagner les deux Portugais Vitinha et João Neves. Enfin, pour l’attaque, toujours pas de titularisation de Gonçalo Ramos. Le technicien espagnol préfère reconduire le trio Dembélé-Doué-Barcola décisif face à l’ASM le 18 décembre dernier en championnat (2-4). De leur côté, Le Parisien et RMC Sport voient un onze de départ quasi-identique avec la titularisation de Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu en lieu et place de Fabian Ruiz.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Doué, Barcola

Le XI probable du PSG (Le Parisien / RMC) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Doué, Barcola

Le XI probable de Monaco : Köhn – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique (ou Ouattara) – Zakaria (c), L.Camara – Akliouche, Ben Seghir, Golovin – Embolo

Les compositions probables de PSG / Monaco (L’Equipe)