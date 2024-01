TDC – PSG / Toulouse : les notes des joueurs du PSG

Ce soir, le PSG s’est imposé contre Toulouse lors du Trophée des Champions (2-0). Il s’est offert un douzième titre dans la compétition, le dixième lors des onze dernières années. Lors de cette rencontre, le PSG a maîtrisé la première mi-temps, marquant deux très beaux buts par l’intermédiaire de Lee Kang-In et Kylian Mbappé. Dans une seconde période beaucoup moins maitrisée, le PSG peut remercier Gianluigi Donnarumma d’avoir maintenu sa cage inviolée, ce qui a permis à la fin du match de ne pas s’embraser et mettre sous pression les Parisiens.

Clean sheet ? Merci Gigio !

Et si 2024 était l’année du retour de Gigio Donnarumma ?! Après une période compliquée à la fin de l’automne 2023, l’Italien semble retrouver des couleurs et ses réflexes décisifs qui ont fait de lui le meilleur joueur de l’Euro en 2021. Les Parisiens ont gardé leur cage inviolée face aux Toulousains… Et ils peuvent remercier leur dernier rempart ! En espérant que cela se poursuive tout le reste de l’année !

Dembele – Mbappé – Barcola : La formule offensive parfaite ?!

6. C’est le nombre de matches de suite où Bradley Barcola a été aligné dans le 11 de départ de Luis Enrique. Visiblement convaincu depuis son entrée en jeu face à Newcastle, malgré son manque d’efficacité, l’ancien lyonnais semble vraiment convaincre son coach. Percutant, omniprésent dans le jeu, la première mi-temps de l’international espoir a été vraiment positive. Ousmane Dembélé est lui un taulier de cette équipe… et ça se voit ! Passeur décisif sur le but de Lee Kang-In, « Dembouz » a encore montré sa belle complémentarité technique avec Achraf Hakimi. De son côté, Kylian Mbappé nous a gratifié d’un but absolument magnifique !

Grande première pour Beraldo

C’était le soir des premières ! Premier match de l’année en 2024… mais aussi celui de Lucas Beraldo au PSG. Le Brésilien a remplacé Milan Skriniar, touché à la cheville, et a particulièrement été applaudi par le public du Parc. On lui souhaite plein de belles choses pour la suite.

Les notes des joueurs du PSG

Donnarumma 7,5 – Hakimi 7 ; Marquinhos 6 ; Skriniar 5 ; Hernandez 5,5 – Zaire-Emery 6 ; Vitinha 5,5 ; Lee Kang-In 6,5 – Barcola 6 ; Mbappé 7 ; Dembele 6,5