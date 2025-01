TDC – Un retour important du côté de Monaco avant le PSG

Dimanche après-midi (17h30, DAZN), le PSG défie Monaco dans le cadre du Trophée des Champions. Les Monégasques pourront compter sur un retour de taille.

Pour son premier match de l’année 2025, le PSG va se rendre à Doha, au Qatar, pour y affronter l’AS Monaco pour le compte du Trophée des champions. Initialement prévu le 8 août en Chine, cette rencontre avait été reportée. La date du 5 janvier a été choisie en fin d’année 2024. Pour ce choc, Luis Enrique devrait compter sur un groupe au complet. Touché au visage après une grosse semelle de Wilfried Singo, Gianluigi Donnarumma postule pour une place dans le onze du coach espagnol.

A voir aussi : Wilfried Singo suspendu pour le Trophée des Champions

Il aurait pu revenir lors du match de Ligue 1 entre Monaco et le PSG

Du côté de Monaco, il y aura au minimum un absent, Wilfried Singo. Le défenseur central est en effet suspendu pour cette rencontre en raison d’une accumulation de cartons jaunes et non en raison de sa grosse semelle sur le visage du gardien du PSG. Pour cette action, le Monégasque n’a reçu aucun carton et n’a pas vu la commission de discipline de la LFP se pencher sur le dossier. Le club du Rocher pourra tout de même compter sur le retour d’un de ses cadres, son capitaine, Denis Zakaria. Blessé à un ischio-jambier à l’échauffement du match face à Toulouse le 7 décembre dernier, Zakaria « a retrouvé, comme ses partenaires, les terrains du Centre de Performance de La Turbie, lundi. Sauf contre-temps de dernière minute, il s’envolera bien avec le groupe monégasque qui décollera aujourd’hui pour Doha. Pour postuler à une place de titulaire au milieu », avance L’Equipe. Lors de la confrontation entre les deux équipes en Ligue 1, remportée par le PSG (2-4) le 18 décembre dernier, la question de sa participation à ce choc de la 16e journée s’était déjà posée avec insistance. Son retour était proche. En effet, Le joueur venait de reprendre l’entraînement collectif, indique L’Equipe. Mais aucun risque n’avait été pris.