Teddy Riner annonce sa candidature pour l’élection présidentielle de 2027

Légende du sport français, Teddy Riner est revenu au PSG cet été, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028. Et le Judoka de 37 ans a fait une grande annonce en vue de l’élection présidentielle de 2027.

Voici une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas du tout, et c’est peu de le dire. Le 16 septembre dernier, le club de la capitale annonçait le retour de Teddy Riner au sein de sa section Judo pour deux saisons. Et deux mois après cette annonce, le Judoka onze fois champion du monde a révélé qu’il se présentait à la prochaine élection présidentielle française de 2027.

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Teddy Riner se présente à la prochaine présidentielle

Une démarche citoyenne, comme il l’a expliqué sur ses réseaux sociaux. « Je vous le dis les yeux dans les yeux : je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027« , a-t-il lancé, accompagnant sa vidéo de la légende : « La résignation n’est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l’heure est venue de prendre ses responsabilités. ».

