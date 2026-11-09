Teddy Riner annonce sa candidature pour l’élection présidentielle de 2027
Légende du sport français, Teddy Riner est revenu au PSG cet été, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028. Et le Judoka de 37 ans a fait une grande annonce en vue de l’élection présidentielle de 2027.
Voici une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas du tout, et c’est peu de le dire. Le 16 septembre dernier, le club de la capitale annonçait le retour de Teddy Riner au sein de sa section Judo pour deux saisons. Et deux mois après cette annonce, le Judoka onze fois champion du monde a révélé qu’il se présentait à la prochaine élection présidentielle française de 2027.
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Teddy Riner se présente à la prochaine présidentielle
Une démarche citoyenne, comme il l’a
expliqué sur ses réseaux sociaux. « Je vous le dis les
yeux dans les yeux : je suis candidat à l’élection présidentielle
de 2027« , a-t-il lancé, accompagnant sa vidéo de la
légende : « La résignation n’est pas une option. Face aux
difficultés de notre pays, l’heure est venue de prendre ses
responsabilités. ».