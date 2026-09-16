Teddy Riner fait son retour au PSG Judo

Après avoir porté les couleurs du PSG Judo de 2017 à 2025, le quintuple champion olympique, Teddy Riner, fait son retour au PSG en s’engageant jusqu’en 2028.

L’histoire d’amour entre le PSG et Teddy Riner se poursuit. Grande figure de la renaissance du PSG Judo en 2017, Teddy Riner a porté les couleurs parisiennes jusqu’en 2025. Un an après, le judoka de 37 ans fait son grand retour chez les Rouge & Bleu, comme l’a annoncé le PSG dans son communiqué. « Cette nouvelle collaboration dépasse le seul cadre de la performance. Figure majeure du sport mondial et ambassadeur des valeurs du Club, Teddy Riner contribuera à faire vivre le projet du Paris Saint-Germain, en inspirant les jeunes générations de judokas, en renforçant les liens entre les différentes sections du Club, en accompagnant les actions de PSG for Communities, ou encore en contribuant au rayonnement du Club en France et à l’international. »

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« Je suis très heureux et honoré de retrouver le Paris Saint-Germain »

Teddy Riner est désormais lié au PSG jusqu’en 2028. Pour le site officiel du club, le quintuple champion olympique a exprimé sa fierté de retrouver son club de coeur : « Je suis très heureux et honoré de retrouver le Paris Saint-Germain et d’écrire encore une nouvelle page de mon aventure ici. Le Club, qui m’a fait découvrir le judo et dont je suis fan depuis l’enfance, est devenu une référence mondiale du judo depuis 2017. J’ai la chance d’en faire partie et d’évoluer dans des conditions idéales pour continuer à nourrir mon ambition et poursuivre ma quête de titres pour les années à venir. Je suis encore animé par de grandes ambitions, avec l’envie de me projeter vers les prochaines échéances et de continuer à faire rayonner le Paris Saint-Germain, sur et en dehors des tatamis. » Le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi, a également affiché sa satisfaction face à cette nouvelle : « Nous sommes très fiers que Teddy poursuive son incroyable aventure sportive au Paris Saint-Germain. Avec l’un des plus beaux palmarès de sa discipline, Teddy est un ambassadeur exceptionnel du Paris Saint-Germain et du sport de haut niveau. Il incarne de nombreuses valeurs qui sont les nôtres : l’excellence sportive, le fair-play, le courage et la volonté de toujours repousser ses limites. Teddy est une véritable légende du sport, et nous sommes heureux de le voir continuer à inspirer la nouvelle génération de judokas, ainsi que l’ensemble de notre Club, pour les années à venir. »

Teddy et Paris, l’histoire continue ! ❤️💙 pic.twitter.com/bd3clbaDS0 — PSG Judo (@PSG_Judo) September 16, 2026