Tenas : « Au PSG, je me suis senti comme chez moi dès le premier jour »

Après deux saisons au PSG, Arnau Tenas a quitté le club de la capitale l’été dernier pour Villarreal. Le gardien espagnol est revenu sur son expérience à Paris.

Arrivé au PSG durant l’été 2023 en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas a descendu dans la hiérarchie des gardiens avec l’arrivée de Matvey Safonov lors du mercato estival 2025. En deux saisons au PSG, le portier espagnol aura participé à huit rencontres toutes compétitions confondues et garni son palmarès avec deux Ligue 1, deux Coupes de France et la Ligue des champions. Après le recrutement de Renato Marin, Arnau Tenas a quitté le club de la capitale pour Villarreal l’été dernier. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Arnau Tenas est revenu sur son parcours au PSG.

« Partir à Paris a été une expérience incroyable »

« Partir à Paris a été une expérience incroyable. Je me suis senti comme chez moi dès le premier jour. J’ai appris la langue et j’ai beaucoup progressé, tant sur le plan footballistique que personnel. Ce furent deux années d’apprentissage intense, sur et en dehors du terrain. L’équipe était en pleine forme, et cela s’est traduit par les titres que nous avons remportés. Et que dire de Luis Enrique ? C’est un entraîneur fantastique, et il l’a prouvé. Voilà comment on gagne des titres : en travaillant dur et en ayant une équipe formidable. »