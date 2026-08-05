Tenas, club espagnol… Les chiffres clés avant Majorque / PSG

Ce mercredi soir (21 heures, BeIN SPORTS 1), le PSG affronte Majorque pour son premier match de préparation à la saison 2026-2027. Moins de deux heures avant le coup d’envoi, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG lance sa saison 2026-2027 ce mercredi soir avec son premier match de préparation contre Majorque. Ce sera le troisième match du club de la capitale à Majorque après les deux rencontres du Trophée Ciudad de Palma organisé par le club espagnol les 13 et 14 août 1982. En demi-finale, le PSG avait battu l’Espanyol Barcelone en demi-finale (0-0, 4 t.a.b. à 2) puis le Slovan Bratislava en finale (3-0). Majorque va devenir le 15e club espagnol affronté par le PSG dans son histoire, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

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Arnau Tenas va retrouver le PSG

Dans leur histoire, le PSG et Majorque ont vu quatre joueurs jouer pour les deux équipes. Marco Asensio, Lee Kang-In, Nenê et Sergio Rico. Arnau Tenas, prêté au club ibérique cette saison, devrait entrer dans cette liste dans les prochaines semaines. Le PSG réalise d’ailleurs souvent des bonnes entames de saison. Il reste en effet sur une série de douze matches sans défaite pour le premier match de la saison (10 victoires et deux nuls). La saison dernière, le PSG avait débuté son exercice avec sa victoire lors de la séance de tirs au but lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b. à 3).