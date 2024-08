Médaillés au Jeux Olympiques de Paris, les deux joueurs du PSG, Arnau Tenas et Achraf Hakimi, sont déjà présents à Poissy pour la reprise.

Ils ont terminé les Jeux Olympiques de Paris avec le sourire. Décrochant respectivement l’or et le bronze il y a quelques jours, Arnau Tenas (Espagne) et Achraf Hakimi (Maroc) étaient occupés avec leur sélection respective pendant plusieurs semaines. Et avec la clôture des JO qui ont eu lieu ce dimanche, les deux joueurs du PSG étaient attendus plus tard dans la saison, après avoir profité de quelques jours de vacances.

Des tests physiques et médicaux pour Tenas et Hakimi

Mais comme le rapporte le PSG via son compte X, le gardien et le latéral parisien sont déjà de retour à Poissy pour effectuer leur reprise. En effet, le club parisien a annoncé que les deux joueurs étaient de retour ce lundi au centre d’entraînement pour effectuer les tests physiques et médicaux. Une bonne nouvelle à quelques jours du début de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Reste désormais à savoir si Luis Enrique utilisera Achraf Hakimi dès ce vendredi face au Havre. Dans son rôle de capitaine, l’international marocain a été un élément très important des Lions de l’Atlas durant la compétition olympique. Concernant Arnau Tenas, il voit son avenir à Paris, malgré des rumeurs d’un possible prêt en début de mercato. Selon L’Equipe, le board parisien aurait même refusé des approches du RC Lens et de clubs espagnols. Avec ces deux retours à l’entraînement, le coach parisien dispose désormais d’un groupe au complet.