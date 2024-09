Tenas : « Je me sens très bien au PSG, j’aime ce club »

Arnau Tenas a rejoint le PSG l’été dernier. Doublure de Gianluigi Donnarumma, il explique qu’il a été surpris de se sentir à l’aise et heureux au sein du club de la capitale en si peu de temps.

Arrivé libre du FC Barcelone durant le mercato estival 2023, Arnau Tenas a joué six matches toutes compétitions confondues avec le PSG. Malgré l’arrivée de Matvey Safonov cet été, le champion olympique avec l’Espagne, n’a pas quitté le club de la capitale, où il se retrouve troisième dans la hiérarchie des gardiens. Dans une interview accordée à SER Catalunya, Arnau Tenas est revenu sur son départ de son club formateur avec une pointe de regret même s’il se dit heureux au PSG.

« Je ne m’attendais pas à être aussi heureux et à l’aise en si peu de temps »

« J’aurais signé n’importe quel contrat. Je serais resté et j’aurais même été prêté ailleurs si je n’avais pas ma place en équipe première. Je ne comprends pas pourquoi cela ne s’est pas produit. Je ne m’y attendais pas. Ils ne m’ont pas mis d’offre sur la table pour que je puisse dire oui ou non […] C’était difficile parce que quand ils me l’ont dit, j’étais tout seul avec l’équipe nationale, concentré sur l’Euro Espoirs. Je ne voulais pas que mes coéquipiers me voient affecté. J’étais seul dans ma chambre entre les matches, mais ce que j’ai dû endurer, ça m’a donné beaucoup de force. Un possible retour au Barça ? Oui, pourquoi pas. Barcelone sera toujours ma maison, bien sûr. Mais si de bonnes choses arrivent au PSG, où je me sens très bien, je continuerai parce que j’aime ce club […] Je ne m’attendais pas à être aussi heureux et à l’aise en si peu de temps. J’adore Paris. Je me suis très bien adapté, les gens m’ont bien traité et j’ai appris la langue très rapidement. »

« Luis Enrique ? L’une des raisons pour lesquelles je suis venu »

Le gardien du PSG a également été questionné sur son entraîneur, Luis Enrique. Et il s’est montré très élogieux. « Je l’apprécie beaucoup et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu. J’aime sa façon d’être, son charisme. C’est quelqu’un qui te pousse au quotidien mais avec qui tu peux aussi plaisanter. Il est sérieux quand c’est le moment de l’être. Et nous connaissons tous ses compétences au niveau tactique et technique. Il a très bien réussi à s’imposer au sein d’un club comme le PSG, qui avait besoin d’un entraîneur comme lui. »