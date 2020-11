Après avoir pris un seul point sur six possibles en Ligue 1 Uber Eats contre Monaco (3-2) et Bordeaux (2-2), le PSG voit se constituer une meute de poursuivants à deux points (Lille, Lyon, Monaco et Montpellier). Quant à l’Olympique de Marseille, avec deux matches de retard, il est potentiellement leader du Championnat. Bref, le premier tiers de la compétition domestique est compliqué pour le PSG. Et le journaliste Régis Testelin, dans l’édito du jour de L’ Equipe, se demande si un ou plusieurs concurrents du champion de France en titre vont exploiter les manqués parisiens. Car il pourrait y avoir de la place dans cette saison chamboulée par le Covid.

“On l’a compris lorsque le PSG, tout juste rentré de Lisbonne, a perdu ses deux premiers matches de L1 : ce début de saison ne ressemblerait pas aux précédents, et surtout pas à celui de la saison 2018-19, lorsque les Parisiens comptaient 11 points d’avance au soir de la 12e journée. Au tiers du Championnat, la lecture matinale du classement est assez singulière : les 6 premiers se tiennent en 4 points et le 6e, Marseille, compte deux matches en retard à jouer à domicile, qui pourraient resserrer davantage les positions. On dirait un vrai Championnat, avec du suspense, de l’enjeu, etc. La surcharge du calendrier, les blessures qui touchent l’effectif parisien et les dissensions en son sein expliquent en partie les tâtonnements du PSG, a priori plus conjoncturels que structurels ; mais quand même, on n’a pas l’impression de s’inquiéter pour rien. La photographie est celle-ci et les questions sont celles-là : les difficultés du PSG en Championnat sont-elles durables ? Et, si c’est le cas, existe t-il une ou plusieurs équipes pour en profiter et finir devant ? Monaco et Lyon, revenus comme des balles ; Marseille, qui risque de repasser également au rythme d’un match par semaine ; Lille, l’équipe qui ne perd jamais ?”