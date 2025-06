Textor : « Le PSG est la meilleure équipe au monde »

Cette nuit, le PSG s’est incliné contre Botafogo (0-1). John Textor, le président du club brésilien, n’a pas caché sa joie de voir son équipe terrasser la meilleure équipe du monde.

Pour son deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontait Botafogo cette nuit. Dans un match qu’il a globalement dominé, le club de la capitale s’est incliné alors que les Brésiliens n’ont eu qu’une seule véritable occasion dans ce match (0-1). Le PSG s’est procuré de belles occasions, mais a prêché dans le dernier geste. À l’issue de cette victoire de prestige, John Textor, le président de Botafogo, n’a pas caché sa joie de faire tomber le champion d’Europe en titre.

« Nous avons joué avec cœur »

« Le PSG est la meilleure équipe au monde. Et ils ont probablement été la meilleure équipe ce soir. Mais nous avons joué avec cœur et peut-être que nous en voulions plus ce soir. C’est un privilège pour nous de jouer contre eux dans ce format, lance John Textor en zone mixte dans des propos relayés par Foot Mercato. De montrer que les équipes brésiliennes peuvent jouer au football. On a joué comme une équipe anglaise aujourd’hui. On était une équipe européenne ce soir. Je suis fier d’eux.«