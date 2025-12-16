Textor : « Nasser al-Khelaïfi m’a beaucoup aidé »

Durant son passage à la tête de Lyon, John Textor a souvent été en conflit avec Nasser al-Khelaïfi. Le dirigeant américain explique être désormais en très bons termes avec le président du PSG.

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, était très souvent en conflit avec John Textor, ancien président de l’Olympique Lyonnais, notamment en raison des droits TV de la Ligue 1. Le dirigeant américain estimait également que le PSG était favorisé sur certaines choses en rapport avec le championnat. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, John Textor est revenu sur sa relation avec Nasser al-Khelaïfi, qui s’est apaisée.

« Je dirais qu’aujourd’hui, nous sommes en très bons termes »

« Écoutez, tout le monde le sait. On nous a vus ensemble. On a passé du temps ensemble. Il a un excellent sens de l’humour. On est devenus très sérieux lors de cet appel où il m’a appelé « le cow-boy ». Tout le monde s’est moqué de ça. Mais au final, je pense qu’il m’a beaucoup aidé. On avait des problèmes avec l’UEFA qu’il a aidé à résoudre. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je dirais qu’aujourd’hui, nous sommes en très bons termes, des relations amicales. Je sais que c’est plus amusant pour les gens de nous voir nous affronter, d’imaginer une sorte de rivalité, le résultat final de notre relation. Nasser a été bien plus utile pour m’aider à gérer certains de nos problèmes en France qu’il n’a jamais été nuisible.«