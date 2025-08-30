Psg joie
Image : PSG.fr

TFC / PSG – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum30 août 2025

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse FC à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1.

Avant la trêve internationale, le PSG dispute son match de la 3e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Toulouse FC (21h05 sur Ligue 1+). L’occasion pour les Rouge & Bleu de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de succès au Stadium. Et pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet avec notamment le retour de Khvicha Kvaratskhelia.

À une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le TFC et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. La semaine passée, les Rouge & Bleu s’étaient imposés face à l’Angers SCO (1-0) pour leur retour au Parc des Princes. Un bon résultat annoncé ici par RONNIE DEDIO. Félicitations à lui !!!

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum30 août 2025

Articles similaires

Psg joie

TFC / PSG – Les compositions officielles

30 août 2025
Psg joie

Clean sheets, Toulouse, extérieur… Les chiffres clés avant TFC / PSG

30 août 2025
Lee

Une grosse offre de Premier League venue pour Kang-in Lee

30 août 2025
Psg ligue des champions

UCL – Le calendrier de la phase de ligue du PSG dévoilé

30 août 2025
Bouton retour en haut de la page