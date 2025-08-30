TFC / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse FC à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1.

Avant la trêve internationale, le PSG dispute son match de la 3e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Toulouse FC (21h05 sur Ligue 1+). L’occasion pour les Rouge & Bleu de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de succès au Stadium. Et pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet avec notamment le retour de Khvicha Kvaratskhelia.

À une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le TFC et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. La semaine passée, les Rouge & Bleu s’étaient imposés face à l’Angers SCO (1-0) pour leur retour au Parc des Princes. Un bon résultat annoncé ici par RONNIE DEDIO. Félicitations à lui !!!