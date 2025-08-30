TFC / PSG – Dembélé se montre rassurant après sa sortie sur blessure

Auteur d’un festival offensif face au TFC (3-6), le PSG a régalé au Stadium avec notamment un João Neves en état de grâce. Auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé a dû quitter ses partenaires après une alerte aux ischio-jambiers. Mais pas de quoi être inquiet pour le Français.

Avec trois victoires en autant de rencontres de Ligue 1, le PSG occupe provisoirement la tête du championnat ce samedi soir. Les Rouge & Bleu ont livré un festival de buts sur la pelouse du Toulouse FC (3-6). Si João Neves a grandement brillé grâce à un triplé, Ousmane Dembélé a aussi participé à la fête avec un doublé sur penalties. Cependant l’international français a dû quitter ses partenaires à la 70e minute de jeu après une gêne ressentie au niveau des ischio-jambiers. Mais au micro de Ligue 1+, l’attaquant parisien s’est montré rassurant.

Son état physique

« Ça va, j’ai ressenti une petite gêne sur la fin juste avant de sortir, mais on va voir. Je vais faire l’IRM, mais je ne pense pas que ce soit si grave, je pense (que c’est une sortie de précaution). Je connais mes ischios. On va voir. »

La prestation face à Toulouse

« On a vu que Toulouse a essayé de nous presser et de ne pas rester devant leur but. On a eu beaucoup d’espaces. On voulait mettre de l’intensité, surtout sur les 15 premières minutes, marquer vite et faire douter Toulouse. C’est ce qu’on a fait et ça a ouvert le match. À 3-0, on avait plus de maîtrise. On a joué notre jeu tranquillement. On a déroulé. »

Un match plus ouvert

« Nantes et Angers étaient des matchs difficiles. Maintenant, on est plus frais. Toulouse a voulu nous presser et on a mis notre jeu en place. On s’est très bien adapté à leur pressing et on a déroulé surtout sur les 15 premières minutes pour pouvoir tuer le match, et c’est ce qu’on a fait. »

Impliqué sur 40 buts en 2025, une statistique unique en Europe

« Il faut continuer à avoir des stats (rires). Mes partenaires me servent très bien et me régalent beaucoup pour pouvoir être performant. »