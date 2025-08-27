TFC / PSG – Kvaratskhelia de retour à l’entraînement

Absent lors de la victoire face à l’Angers SCO (1-0), l’ailier du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a effectué son retour à l’entraînement cette semaine, à J-3 du déplacement à Toulouse.

Après deux victoires en autant de rencontres en ce début de saison 2025-2026 de Ligue 1, le PSG a pour ambition de poursuivre sur cette dynamique avant la trêve internationale. Ce samedi (21h05 sur Ligue 1+), les champions de France se déplacent sur la pelouse du Toulouse FC, également vainqueur de ses deux premiers matches.

À lire aussi : Sélections – Khvicha Kvaratskhelia convoqué avec la Géorgie

Pour cette rencontre, Luis Enrique compte bien poursuivre la montée en puissance de son équipe. Et le coach parisien pourrait s’appuyer sur le retour de Khvicha Kvaratskhelia. Absent face à l’Angers SCO (1-0) la semaine passée en raison d’une gêne musculaire, l’international géorgien a fait son retour à l’entraînement cette semaine, comme le montrent les images partagés par le club sur son site internet. L’ailier de 24 ans a participé à l’entraînement collectif et a même fait partie de l’équipe gagnante lors de la séance du jour.