TFC / PSG – Les compositions officielles

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum30 août 2025

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte le Toulouse FC dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Avant de voir ses joueurs s’envoler aux quatre coins du monde pour la première trêve internationale de la saison, le PSG doit bien négocier son déplacement sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. En cas de succès, les Rouge & Bleu prendront provisoirement la tête du championnat. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe très compétitive.

TFC / PSG – Annoncez votre pronostic

Dans les buts, Lucas Chevalier est titulaire. Il sera protégé par une défense composée de Achraf Hakimi-Emery et Nuno Mendes dans les couloirs défensifs et une charnière centrale qui avait déjà joué contre Nantes, Illia ZabarnyiLucas Beraldo. Dans l’entrejeu, João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont associés. Enfin, le trio offensif est composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Feuille de match Toulouse FC / Paris Saint-Germain

3e journée de Ligue 1 – Stade : Stadium de Toulouse – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Eric Wattellier – Arbitres assistants : Alexis Auger et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Rémi Landry – VAR : Cyril Gringore et Mehdi Stéphane Bré

  • Le XI du TFC : Restes – Cresswell, Nicolaisen (cap.), McKenzie – Sidibé, Sauer, Casseres Jr, Methalie – Dønnum, Magri, Gboho
    • Remplaçants : Khaug, Kamanzi, Koumbassa, Vossah, Saka, Edjouma, Vignolo, Hidalgo
  • Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola
    • Remplaçants : Safonov, Marquinhos, Hernandez, Pacho, Lee, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Ramos, Mbaye
