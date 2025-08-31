TFC / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG et Toulouse ont offert un festival de buts lors de la troisième journée de Ligue 1 (3-6). Dans les rangs parisiens, Joao Neves a fortement brillé.

Pour son troisième match de la saison de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Toulouse hier soir. Pour cette rencontre entre le deuxième et le troisième du championnat, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe proche d’être une équipe type. Et son choix s’est relevé payant puisque les Parisiens ont réalisé une très belle performance, réussissant à marquer six buts à Guillaume Restes. Sans surprise, Joao Neves est l’homme du match. L’international portugais s’est offert son premier triplé en carrière avec trois chefs-d’œuvre, dont deux retournés acrobatiques. Il a également été omniprésent dans le jeu, n’hésitant pas à se projeter pour offrir des solutions à ses partenaires. Le numéro 87 du PSG a reçu la note de 10 dans L’Equipe. « Pourquoi 10 ? Parce qu’il y a une forme de beauté absolue dans ce triplé du milieu portugais. Ce fut un délice. Deux retournés victorieux (1-0,7e, 3-0, 14e) qui vont nourrir sa légende. Quelle dextérité ! Et une frappe exceptionnelle à 25 mètres (6-1, 78e). Il a chassé les Toulousains très haut et a été un relais technique constant et fiable. Il aurait même pu être l’auteur d’un quadruplé (tête, 11e). Oui, c’est Toulouse en face, oui, il y a un léger déchet technique. Mais que peut-il vraiment faire de plus ? » De son côté, Le Parisien lui a attribué un 9,5. « Le Portugais est un joueur fantastique. C’est un infatigable récupérateur, un formidable passeur, mais aussi un incroyable buteur. On se souvient de sa tête victorieuse et importantissime contre Manchester City en C1 l’an passé. On se souviendra désormais de son incroyable triplé contre Toulouse avec deux somptueux retournés acrobatiques (7e, 14e) puis une frappe lointaine dans la lucarne (76e). Du grand art ! Il rate le 10 pour être entré dans la surface sur la tentative de pénalty de Magri qui a donc été à retirer (45e). »

A voir aussi : TFC / PSG – Dembélé se montre rassurant après sa sortie sur blessure

Lucas Chevalier brille dans ses cages

Autre joueur qui a fortement brillé lors de ce Toulouse / PSG, Lucas Chevalier. Très peu sollicité lors des deux premières journées de Ligue 1, le portier parisien a stoppé deux penaltys en quelques minutes d’intervalle. Après avoir repoussé la tentative de Magri, il a vu l’arbitre faire retirer le penalty en raison de joueurs parisiens rentrés trop tôt dans la surface. Casseres s’est alors présenté et l’international français a stoppé cette nouvelle tentative. Il a obtenu un 6 dans L’Equipe et un 7 dans Le Parisien. Au milieu de terrain, Vitinha a encore brillé, restant la plaque tournante du jeu parisien (7 dans le quotidien sportif, 6,5 dans le francilien). Auteur de ses deux premiers buts de la saison, Ousmane Dembélé a également brillé contre Toulouse (7,5 dans Le Parisien et 7 dans L’Equipe) tout comme Bradley Barcola (7 dans les deux quotidiens). Nuno Mendes a été le joueur un peu en dessous lors de cette rencontre, lui qui a provoqué un penalty et eu du déchet dans son jeu. Il a obtenu un quatre dans L’Equipe et Le Parisien.