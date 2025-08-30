TFC / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Avant la trêve internationale, le PSG a livré un festival offensif sur la pelouse du Toulouse FC (3-6) en Ligue 1 avec un João Neves XXL.

Le PSG et le TFC ont offert un très beau spectacle ce samedi soir. À l’occasion de la 3e journée de Ligue 1, les deux formations s’affrontaient avec pour ambition de poursuivre leur sans-faute en ce début de championnat. Et dans une rencontre rythmée et ouverte, les champions de France l’ont largement emporté dans un festival de buts (3-6).

João Neves XXL, Dembélé double buteur, Doué en dedans

Et un joueur a marqué les esprits dans cette rencontre : João Neves. Auteur d’un triplé sensationnel, le milieu portugais a inscrit deux buts sur des retournés avec de parachever sa prestation d’une frappe en pleine lucarne à l’entrée de la surface toulousaine. Une performance XXL pour le numéro 87 des Rouge & Bleu. Autre grosse performance, celle de Lucas Chevalier. Juste avant la pause, le gardien parisien a stoppé deux penalties du TFC, permettant à sa formation de rentrer aux vestiaires avec le score de 1-4. De son côté, Ousmane Dembélé ne s’est pas manqué au moment de transformer ses deux penalties et en a profité pour ouvrir son compteur buts dans cet exercice 2025-2026. En revanche, Désiré Doué a livré une prestation moins aboutie que ses partenaires avec pas mal de déchets techniques et de mauvais choix dans le dernier geste.

Les notes du PSG : Chevalier 8 ; Hakimi 6 – Zabarnyi 6,5 – Beraldo 5,5 – Nuno Mendes 5 ; Vitinha 6 – Neves 10 – Fabian Ruiz 7 ; Doué 5 – Barcola 6,5 – Dembele 7