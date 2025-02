TFC / PSG : Les Parisien en nombre dans le parcage visiteurs pour la J22

Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du TFC ce samedi (21h sur DAZN). Une rencontre pour laquelle Luis Enrique et ses joueurs devraient se déplacer au complet et compter sur leurs supporters.

Dans sa dynamique positive, le PSG aborde la 22e journée de Ligue 1 et ce déplacement sur la pelouse du Toulouse FC tranquillement. Le groupe est au complet, à l’exception des absences de Warren ZaÏre-Emery et Ibrahim Mbaye. Ce match, qui sur la calendrier se retrouve entre une manche aller et retour de barrage de Ligue des Champions, se jouera devant de nombreux supporters Parisiens. En effet, ces derniers, d’ores et déjà privé du prochain déplacement au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais (le 23/02), devraient garnir le parcage visiteurs du Stadium Municipal de Toulouse, selon Bruno Salomon journaliste pour Radio France, à hauteur de 1 000 places occupées, dont la présence de 400 membres du Collectif Ultras Paris.