The Best 2023 – Mbappé dans le onze-type, Messi vainqueur

Ce lundi soir avait lieu la cérémonie The Best FIFA 2023 à Londres. Kylian Mbappé a terminé à la troisième marche du podium, derrière Erling Haaland et le vainqueur Lionel Messi.

Comme depuis quelques années désormais, la FIFA a décerné ses trophées lors de la cérémonie The Best, qui prenait en compte les performances sportives entre 19 décembre 2022, au lendemain de la finale de la Coupe du monde, et le 20 août 2023. À Londres, trois joueurs étaient nommés pour le titre de meilleur joueur masculin : Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pourtant, aucun des trois n’était présent à la cérémonie organisée par la FIFA. Auteur d’une saison historique avec Manchester City, le Norvégien pouvait prétendre à cette récompense. Mais à la surprise générale, c’est l’ancien Parisien, Lionel Messi, qui a remporté le titre pour la deuxième année de suite après son sacre en 2022.

La victoire de Messi crée la polémique

Les capitaines des sélections nationales, les sélectionneurs, les médias et les supporters ont voté pour leur grand favori de la compétition. Si Erling Haaland et Lionel Messi ont fini avec le même nombre de points (48), l’Argentin est passé devant car il a été le plus souvent positionné comme numéro un par les votants. Dans un document PDF (voir ici), la FIFA a dévoilé les différents votes des capitaines de sélection et des sélectionneurs. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a voté pour son ex-coéquipier en club Lionel Messi en première position (Erling Haaland en 2 et Kevin De Bruyne en 3).

Malgré des performances très maigres avec le PSG (9 buts, 6 passes décisives et un championnat de France remporté) comparées au buteur norvégien de Manchester City, le sacre de La Pulga crée la polémique dans les médias. Le quotidien The Times qualifie même cette décision de « très étrange. » Le média norvégien Norsk rikskringkasting parle même de scandale, comme le rapporte RMC Sport. Absent à Londres, Lionel Messi n’a pas reçu sa récompense en main propre. Le trophée a été remis à Thierry Henry, qui était co-animateur de la cérémonie. Malgré une dernière place sur le podium, Kylian Mbappé peut se contenter d’une maigre consolation avec sa présence dans le onze-type.

Les différents vainqueurs de la cérémonie The Best

Meilleur joueur : Lionel Messi (Inter Miami)

Meilleur gardien : Ederson (Manchester City)

Meilleur entraîneur : Pep Guardiola (Manchester City)

Meilleur joueuse : Aitana Bonmati (FC Barcelone)

Meilleure gardienne : Mary Earps

Meilleure entraîneure : Sarina Wiegman (sélection Angleterre)

Prix Puskas : Guilherme Madruga (Botafogo)

Le XI type de l’année : Courtois – Stones, Walker, Dias – Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne – Haaland, Mbappé, Messi, Vinicius Jr