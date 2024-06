Présent en conférence de presse, Théo Hernandez compte bien aller loin avec les Bleus à l’Euro 2024 pour son frère Lucas, gravement blessé au genou avec le PSG.

L’Euro 2024 a débuté depuis ce vendredi soir. Éliminée en huitièmes de finale de la compétition lors de la dernière édition, l’équipe de France fait partie des favoris du tournoi. Les Bleus entreront en compétition ce lundi face à l’Autriche. Présent en conférence de presse ce samedi, Théo Hernandez a eu une petite pensée pour son frère, Lucas. Performant avec le PSG, le défenseur de 28 ans s’est gravement blessé au genou en fin de saison et manquera donc les prochains mois de compétition.

Et Théo Hernandez, qui évolue à l’AC Milan, espère aller le plus loin possible pour son frère, comme il l’a déclaré lors du point presse du jour. « L’absence de Lucas Hernandez ? C’est vrai, c’est une situation un peu triste. Il a eu cette blessure au genou au premier match de Coupe du monde 2022, là il s’est encore blessé avant l’Euro, mais je parle tous les jours avec lui. Il va mieux, et j’espère qu’on ira le plus loin possible pour lui, aussi. » Pour rappel, Lucas Hernandez a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face au Borussia Dortmund en Ligue des champions et a été opéré avec succès début mai. Il y a quelques jours, le PSG avait partagé quelques images de Lucas Hernandez au Campus PSG. Le numéro 21 des Rouge & Bleu effectue actuellement un travail personnalisé dans le cadre de sa phase de rééducation.