Thiago Motta tempère la piste le menant au PSG

La révolution entamée, les têtes commencent à tomber et les grandes manœuvres elles, commencent à voir le jour. C’est en ce sens que Mauricio Pochettino voit sa place de plus en plus en danger et devrait la laisser vacante dans les prochains jours selon les informations Canal Supporters. Pour lui succéder, c’est le nom de Zinédine Zidane qui serait le favoris auprès des décideurs qataris, cependant, d’autres noms existent si cette piste n’aboutissait pas. Et c’est l’ancienne gloire du PSG sous l’ère QSI, Thiago Motta, actuel coach de la Spezia, qui pourrait succéder au technicien argentin.

C’est dans la foulée du dernier match de la saison en Serie A (défaite 0-3 face à Naples) que l’ex milieu de terrain de PSG s’est exprimé au micro de DAZN, des propos relayés sur le site du journaliste italien Gianluca Di Marzio. L’Italien a été interrogé sur l’information le menant au PSG : « Les rumeurs du marché des transferts circulent toujours, je suis juste très content de ce qu’on a fait à Spezia cette année. . Nous aurons l’occasion de parler« , a-t-il déclaré avant de poursuivre avec plus d’explications : « […] Ensuite je passerai du temps avec ma famille, surtout mes filles. Aujourd’hui, ils ont eu 10 ans et je ne les ai pas vus depuis 2 mois, donc ce sera un moment spécial. Il n’y a qu’eux qui comptent maintenant , tout le reste est en arrière-plan« .