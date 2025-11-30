Thiago Scuro (Monaco) sur la faute de Camara : « Pour moi, ce n’est pas rouge »

Ce samedi, le PSG a chuté sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), mais les décisions arbitrales de Clément Turpin et du VAR font grandement réagir depuis la fin de la rencontre.

En manque d’imagination, le PSG s’est incliné en Ligue 1 sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) ce samedi. Une défaite méritée aux yeux du coach Luis Enrique, tant son équipe n’a pas su produire du jeu durant cette rencontre. Cependant, un fait de jeu aurait pu changer la physionomie du match. Auteur d’un tacle agressif sur la cheville de Lucas Chevalier à la 12e minute, Lamine Camara n’a récolté qu’un simple carton jaune. Une décision lunaire au vu des images.

« Ce n’est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer »

Pourtant, le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, estime que ce fait de jeu n’aurait pas mérité une expulsion de son joueur, dans des propos rapportés par L’Equipe. Il dénonce aussi le carton rouge reçu par Thilo Kehrer en fin de rencontre : « Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitre. Ça devient ennuyant. Si la Fédération est heureuse, si Monsieur Gautier (le patron des arbitres) est heureux, on ne peut rien faire. J’ai essayé beaucoup de choses, dans des directions différentes… Pour moi, ce n’est pas un carton rouge, et ce n’est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer. Les gens continuent de s’excuser après avoir fait des erreurs, comme c’était le cas après le carton rouge de Balogun (face au RC Lens, le 8 novembre). Mais les semaines passent et les erreurs continuent… »