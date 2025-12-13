Thiago Silva : « J’admire ce que réalise Luis Enrique au PSG »

Thiago Silva a passé huit ans au PSG. Le défenseur central brésilien suit toujours avec attention les résultats de son ancienne équipe et de son ami Marquinhos.

Arrivé en 2012 au PSG, Thiago Silva est devenu une légende du club de la capitale en huit ans passés sous le maillot des Rouge & Bleu (315 matches, 17 buts). Même s’il a quitté le club de la capitale il y a cinq ans, il suit encore l’actualité de son ancien club. Dans une interview accordée à L’Equipe, O Monstro est revenu sur ses années parisiennes, la victoire du PSG en Ligue des champions, Marquinhos…

Ses huit saisons au PSG

« Ce qui demeure, c’est la gratitude pour tout ce que le club m’a permis de vivre. J’y ai écrit une page très importante de ma carrière. Jamais je n’aurais pensé rester aussi longtemps, devenir français (depuis 2019), remporter autant de trophées. Il y a beaucoup de beaux souvenirs avec les supporters. Mais il y a eu aussi beaucoup de pression et de tristesse, notamment après les éliminations en Ligue des champions, le 6-1 contre le Barça (2017) ou le 3-1 contre Manchester United (2019). Ce furent les moments les plus critiques de mon aventure à Paris. Mais je suis fier d’avoir fait partie de cette équipe. Et je le suis encore plus en la voyant briller aujourd’hui ou quand je vois les infrastructures dans lesquelles les joueurs évoluent. En 2012, on n’avait presque rien. La salle de muscu était minuscule. Avec Ibra, Maxwell, Pastore, Sirigu, Thiago Motta, Verratti, Lavezzi mais aussi les Français Sakho, Jallet, Douchez, on a fait évoluer les choses. On a participé aux changements du centre d’entraînement, du restaurant, de l’académie. Quand je vois à quoi ça ressemble aujourd’hui, c’est formidable. »

Dans quelle équipe du PSG avez-vous pris le plus de plaisir à jouer ?

« Au niveau des chiffres et des titres, je crois que c’est avec Blanc qu’on a le plus gagné. Huit titres en deux ans (onze en trois ans en fait), c’est ça ? Mais les idées de jeu de Tuchel étaient les plus intéressantes. On a fait de grands matches, on a été en finale de la C1 en 2020. En tout cas, Blanc et Tuchel ont été décisifs pour l’évolution du club, qui a compris qu’il fallait un commandant qui aime le beau jeu. Aujourd’hui, ils ont trouvé l’un des meilleurs du monde avec Luis Enrique, qui sait gérer un groupe et qui pratique un football merveilleux. Son idée de jeu est bien ancrée dans la tête de ses joueurs. Pour moi, chaque club devrait avoir une identité de jeu bien définie et un technicien qui corresponde à cette idée. »

La victoire du PSG en Ligue des champions

« (Ému.) Quand je suis parti, je savais que le PSG était entre de bonnes mains avec « Marqui », qu’il allait exercer ce rôle de capitaine comme il se doit et qu’il allait remporter un jour la Ligue des champions. Alors, qu’il ait pensé à moi en soulevant le trophée… (Il a les larmes aux yeux.) Il sait à quel point on a galéré et combien ça me tenait à coeur de la gagner avec le PSG. Quand il l’a soulevée, mon coeur a débordé d’émotions. « Marqui » est l’une des plus grandes idoles du PSG. Il a réussi à entrer dans l’histoire du club (plus de 500 matches disputés, un record). Et moi, je sais que j’en fais partie aussi. »

Le PSG 2025

« Pour un passionné de foot comme moi, c’est un bonheur de voir cette équipe. Ce qui m’impressionne, c’est la façon dont elle fonctionne. Tout semble automatique. Ils savent tous ce que l’autre va faire. Qui prend la profondeur, va dans l’axe, va apporter le surnombre… Ça me fascine. J’ai déjà échangé avec Marqui pour essayer de comprendre comment ils ont mis ce puzzle en place. J’ai même demandé certains exercices, mais ils ne peuvent pas me donner ça. (Rires.) On voit bien le travail du coach. Peu importe qui est sur le terrain, on retrouve sa patte. Il y a une stratégie et une philosophie de jeu. »

Luis Enrique

« Oui, son travail va m’inspirer. Je vais m’en imprégner, c’est sûr. J’admire ce que réalise Luis Enrique au PSG, mais je ne ferme pas la porte à d’autres idées. Ma façon de voir le jeu se rapproche aussi de ce que font Guardiola ou Tuchel. J’aime aussi le travail de De Zerbi, même s’il entraîne notre rival. Il faut trouver sa façon de vaincre sans perdre sa philosophie de jeu. »

Un jour entraîneur du PSG ?

« Quand je serai entraîneur, je me suis fixé un objectif : entraîner toutes les équipes où j’ai évolué. Donc, entraîner un jour le PSG, oui c’est possible, et ça serait magique. Peut-être que ça n’arrivera jamais mais je me suis mis cet objectif en tête. Avant de penser à tout ça, je veux achever ma carrière de joueur comme il se doit. »

Revenir saluer le Parc des Princes ?

« Revenir au Parc saluer les supporters, ça m’intéresse. Je n’ai pas eu l’opportunité de dire au revoir. À Chelsea, j’ai fait une belle fête pour mes adieux. Ça serait beau de revenir au Parc et dire au revoir aux supporters. Et peut-être à bientôt ? »































