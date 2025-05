Thiago Silva : « Le PSG est dans mon cœur, et pour toute ma vie »

Thiago Silva a passé huit ans au PSG (2012-2020). Malgré une fin difficile, le défenseur central brésilien suit toujours son ancien club, qui est dans son coeur.

Thiago Silva a quitté le PSG en 2020. Arrivé en 2012, O Monstro était en fin de contrat le 30 juin 2020. Il a accepté de prolonger son contrat de quelques mois afin de participer au Final 8 de la Ligue des champions. À l’issue de la finale perdue contre le Bayern Munich (1-0), il a quitté le club de la capitale, libre de tout contrat, alors qu’il aurait aimé prolonger l’aventure à Paris. Il signera finalement à Chelsea avec qui il remportera la Ligue des champions dès sa première saison. Dans une interview accordée au média Carré, le défenseur central est revenu sur son départ du PSG.

« J’avais l’impression que cette équipe, avec Cavani, pouvait être championne«

« Leonardo m’a dit : Thiago, tu ne feras plus partie de l’équipe l’année prochaine. Tu veux rester deux mois de plus pour jouer la Ligue des champions ? Cavani ne va pas prolonger. En tant que capitaine, je voulais rester jusqu’à la fin. S’ils me donnaient 3 mois, je serais là jusqu’au dernier jour. J’avais l’impression que cette équipe, avec Cavani, pouvait être championne. On arrive en finale de Ligue des champions sans Cavani, c’était difficile de jouer sans notre Matador. » Dans cette interview, O Monstro a expliqué qu’avant de signer au PSG, il avait un autre club en tête. « L’équipe qui pouvait payer pour moi, c’était le PSG… mon rêve à cette époque, c’était le Barça ! J’étais très content aussi, mais c’est vrai qu’un mois avant, j’ai raté l’opportunité de signer au Barça. Mais le PSG, ça représente beaucoup pour moi, c’est le club où j’ai joué le plus longtemps. Je pense que les supporters ont aussi aimé voir Thiago Silva avec le maillot du PSG. Le PSG est dans mon cœur, et pour toute ma vie. »

« Ousmane Dembélé Ballon d’Or ? Je pense qu’il y a une grande possibilité «

Thiago Silva a ensuite dévoilé son joueur préféré au sein du PSG. « Je vais dire… Dembélé, car il a compris comment prendre en main cette équipe. Il ne joue pas tout seul, mais quand il décroche, un autre joueur prend sa place, ça, c’est une vraie équipe. Pacho est aussi une grande surprise. 22 ans ? Il n’a pas 22 ans, mais il joue avec beaucoup de personnalité. Quand on joue avec des jeunes qui jouent bien, c’est aussi surtout grâce à un leader extérieur : Luis Enrique. » Pour O Monstro, Ousmane Dembélé peut prétendre au Ballon d’Or. « Je pense qu’il y a une grande possibilité, il faut voir s’il gagne la Ligue des champions. Il sera certainement dans le top 3, ça dépendra de la Ligue des champions, car quand tu la gagnes, tous les regards sont tournés vers toi. »

« Rabiot à Marseille, pour moi c’est choquant »

Dans cette interview, il a aussi été questionné sur le choix d’Adrien Rabiot de signer chez l’ennemi juré du PSG, l’Olympique de Marseille. « Il aurait pu être mieux avec nous, mais il a pris la décision de partir (en 2019 à la fin de son contrat, NDLR). Il n’est pas très bien sorti du club, c’était son club formateur. Et après, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival du PSG… C’est un choix personnel qui est propre à chacun. Mais ça me touche beaucoup de voir Adrien Rabiot, un petit du PSG, avec le maillot de Marseille. Je n’ai rien contre Marseille ! Mais à l’inverse, un joueur de Marseille ne signera pas au PSG, 80% ne vont pas l’accepter. C’est un très bon joueur. Pour nous, c’était magnifique. Un ou deux ans après, Matuidi est parti. Je sais qu’avec sa qualité, il aurait pu faire beaucoup sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et maintenant, il part pour Marseille… Pour moi, c’est choquant. »