Thiago Silva : « Le PSG restera dans mon cœur toute ma vie »

Arrivé au PSG à l’été 2012, Thiago Silva aura passé huit ans au club. Rapidement devenu capitaine de l’équipe, il est assurément une légende du club (315 matches, 17 buts, 23 trophées). Le défenseur central de Fluminense, qui a fêté ses 40 ans hier, a donné une interview pour PSG TV. De son arrivée à Paris, son aventure parisienne, ses souvenirs… O Monstro s’est livré à cœur ouvert dans cet entretien. Extraits choisis…

Le PSG

« Avec ce maillot-là, j’ai réalisé beaucoup de choses. Le Paris Saint-Germain, c’est très spécial pour moi, pour ma famille. J’ai essayé de tout donner pour ce club. C’est un club qui restera dans mon cœur toute ma vie. Un club qui m’a marqué non seulement en tant que joueur professionnel mais aussi en tant qu’homme, en tant que père de famille. Mon passage à Paris m’a complètement changé, et ma famille aussi. »

Son arrivée en 2012

« Oui, ce n’était pas facile d’arriver dans un nouveau pays, de s’habituer à une nouvelle culture complètement différente, mais le club, les gens du club, le Président, m’ont aidé à me sentir à l’aise. Le Président surtout, il a fait beaucoup pour moi. Et puis Carlo Ancelotti aussi. Je me souviens, la première fois que je me rends au Centre d’Entraînement, j’arrive sur la pelouse et il vient m’accueillir et me dit : « Ici, on va faire de belles choses ». Et il m’a tout de suite parlé de Verratti. Il m’a dit : « Ce garçon, c’est un phénomène et je pense qu’il va beaucoup t’aider, surtout à la sortie du ballon ». C’est la première chose qu’il m’a dite. »

Un souvenir particulier de ses huit ans au PSG ?

« C’est compliqué, il y a eu beaucoup de moments importants. Mon premier match au Parc était évidemment spécial. Un match de Champions League contre le Dynamo Kiev. Premier match et aussi premier but… C’était unique ! Il y a eu aussi le premier titre de champion après presque 20 ans d’attente, avec des joueurs qui étaient là avant, Papus (Zoumana Camara), Sakho, Jallet, Bodmer, Hoarau… Des joueurs très importants dans l’histoire du club car ce sont eux aussi quelque part qui ont préparé le club avant qu’on arrive. Et puis dans les grands moments, il y a évidemment mon but en prolongation contre Chelsea à Stamford Bridge en 2015 qui nous permet de nous qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. »

Son dernier match avec le PSG, la finale de C1

« J’ai tout donné pour le club et à la fin, on a fait une finale mais on n’a pas gagné. Malheureusement, le Covid ne m’a pas permis de dire au revoir aux supporters comme j’aurais aimé. Mais je me souviens qu’avant de partir pour le Final Four à Lisbonne on avait disputé un match amical au Parc des Princes (contre le Celtic FC). La capacité du stade était réduite de 90% mais les supporters avaient quand même fait quelque chose pour moi. Ça m’a beaucoup touché parce que j’ai tout donné pour le club, alors recevoir cet hommage des supporters avant mon départ était très important pour moi. »

Son rapport actuel au club

« Toujours un supporter du club ? Bien sûr, je regarde tous les matches dès que j’en ai l’opportunité ! Et c’est étrange parce qu’à chaque fois que je regarde le Paris Saint-Germain, j’ai l’impression d’être encore au club. Je pense que c’est parce que je m’étais identifié à Paris et que ça fait partie de moi. Ça a été la période la plus importante de ma vie en tant que joueur professionnel et en tant que père de famille. C’était magnifique. Qu’est-ce que je peux dire de plus ? Je souhaite simplement le meilleur au club, aux supporters, à la ville. Le Paris Saint-Germain c’est magique et c’est magnifique ! »