Thibaud Leplat : « Les supporters du PSG sont un peu à part au sujet de Mbappé »

Kylian Mbappé et le PSG, chapitre 36. Les deux parties sont entrées dans une autre dimension depuis les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi. Alors que la star française avait prolongé son contrat jusqu’en 2024 l’été dernier, le joueur a annoncé il y a quelques semaines qu’il ne désirait pas continuer au-delà de sa fin de contrat. Le président l’a répété, ce n’était pas prévu puisque une année en option était dans son contrat et le joueur devait l’activer.

Au final, le PSG risque de perdre le joueur de 24 ans gratuitement la saison prochaine. Une situation que le président du club de la capitale n’accepte pas. Ce dernier a donc lancé un ultimatum à l’attaquant parisien : Il prolonge cet été ou il part. En dehors de ces confrontations interposées, il y a les supporters parisiens. Chaque année, les rumeurs reviennent et certains s’en lassent. Dans l’After Foot, Thibaud Leplat analyse ce paradoxe entre l’amour que reçoit Mbappé de la part de toute la France et la position des supporters parisiens.

« C’est un héros national »

« Il ne faut pas négliger que Mbappé dans toutes les cours d’école et villages de France. Il y a d’un côté les supporters du PSG qui en ont marre et de l’autre les amateurs de football, du football français. Il faut mesurer le personnage que c’est en France. C’est un héros national. Politiquement il es très soutenu. C’est un des sportifs les plus aimés, les plus écoutés. Les supporter du PSG sont un peu à part. Pourquoi chez toi on ne t’écoute pas ? On te critique ? Peut-être parce qu’ils connaissent sa personnalité plus que les autres »

À voir aussi : Les news PSG du jour : Mbappé vs Paris, 2 nouvelles officialisations …