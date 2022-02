Le PSG s’est imposé dans les dernières secondes ce soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0). Les Rouge & Bleu aurait pu ouvrir le score plus rapidement dans le match mais Lionel Messi a vu son penalty repoussé par Thibaut Courtois. Le gardien belge regrette ce but tardif.

« Je joue un grand match pour aider mon équipe à garder le nul. On prend un but bêtement, on perd le ballon à 3 contre 1. Kylian est face à deux hommes et place le ballon sous mon corps. Je ne crois pas qu’on voulait jouer si bas, assure Courtois au micro de RMC Sport. On voulait presser haut mais Paris a bien joué avec le ballon et a pressé très haut. Si tu trouves le bon espace et le bon pressing, tu peux sortir de leur pression et le terrain s’ouvre. Pour le match à la maison, on doit faire mieux. On sait qu’on doit gagner et on doit être plus offensif. »

Courtois qui est revenu sur son arrêt sur le penalty de Messi. « Il a raté une fois mais c’était la transversale (contre lui, ndlr). Il n’a pas mis beaucoup de buts contre moi. Léo, Kylian, Neymar et Di Maria, tu dois toujours être attentif. Je l’avais étudié, je savais qu’il avait raté avec le Barça, et peut-être avec Paris côté droit. Contre Bruges, il avait mis un but là, contre Nice aussi. »