Thierry Henry : « C’est normal qu’Arsenal batte le PSG »

Après la défaite du PSG (2-0) sur la pelouse d’Arsenal, les critiques pleuvent sur Luis Enrique et ses joueurs et semblent unanimes : une classe d’écart entre Parisiens et Gunners. Un constat que semble partager Thierry Henry.

Avec la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique a été contraint d’innover pour sa ligne d’attaque face à Arsenal. Ainsi, Kang-In Lee a tenté d’évoluer dans l’axe du secteur offensif, et Désiré Doué a pris la place du champion du monde 2018 sur l’aile droite. Dans ce contexte, le PSG a été dominateur dans la possession de balle, sans pour autant réussir à se montrer dangereux avec sa ligne d’attaque. Un constat dressé et partagé par Thierry Henry sur le plateau de CBS : « Oui l’équipe est équilibrée, ils ont eu la possession, mais c’est à peu près tout. Et ce n’est pas suffisant. Tu n’as plus ce game winner que tu avais auparavant. On voit que l’équipe est mieux balancée, qu’il y a une idée, que les joueurs savent quoi faire quand ils ont le ballon. Mais quand ils s’approchent de la surface, à l’exception de Barcola qui a tenté des choses, on n’a pas vu grand-chose« , a déclaré le récent médaillé d’argent des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le désormais ex-sélectionneur des Bleuets a poursuivi en faisant la comparaison avec l’attaque du PSG de la saison passée : « Ils ne marquaient déjà pas quand Mbappé était là. Contre Gérone, c’était un but contre son camp, donc c’est toujours le cas maintenant. Ils ont laissé Dembélé à la maison, pour des raisons que l’on doit respecter, mais il aurait aidé« .

Au-delà du manque d’efficacité et de tranchant du secteur offensif du Paris Saint-Germain, toujours sur le plateau de CBS, Thierry Henry souligne une certaine logique qui a été respecté ce mardi 1er octobre à l’Emirates Stadium : « C’est normal qu’en ce moment, Arsenal batte le Paris Saint-Germain à domicile, surtout cette équipe du Paris Saint-Germain. Sans vouloir manquer de respect au Paris Saint-Germain« .