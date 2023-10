Thierry Henry confirme son amour pour Warren Zaïre-Emery

17 ans et déjà capitaine de l’Équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery fait le bonheur des sélectionneurs. En conférence de presse, Thierry Henry s’est exprimé sur la place du milieu de terrain parisien dans son effectif.

À l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, Thierry Henry, entraîneur de l’Équipe de France Espoirs ne cache plus son amour pour Warren Zaïre-Emery. Désormais capitaine de cette jeunesse dorée, le Titi Parisien fait chavirer le cœur des sélectionneurs à tous les étages. Didier Deschamps l’a reconfirmé ces derniers jours, il garde un œil sur le milieu de terrain de 17 ans. Un futur tout tracé en équipe première qui devrait se réaliser très prochainement. Mais alors que les Espoirs partent jouer en Bosnie-Herzogovine vendredi prochain, Thierry Henry a été interrogé sur sa peur de perdre l’élément clé de son effectif : « Je n’ai pas peur non, j’ai envie. Il n’y a aucun problème. Je pense que c’est pour lui le but. Je ne sais pas quand il fera ce pas là mais ce qu’il m’impressionne c’est sa maturité. Oui, quand vous regardez la date de naissance c’est jeune, mais sa façon de jouer n’est pas jeune. Il est mature, on ne va pas revenir sur le match de Warren à Newcastle, mais il n’avait pas l’air d’avoir son âge dans ce genre de situation. C’est ça qui est facile, déjà de s’imposer au PSG, mais c’est facile de demander la balle, c’est facile de faire des une-deux, c’est facile de se mettre en évidence. Mais d’arriver à avoir un joueur dans ce genre de situation, ça te prouve qu’il n’a pas son âge au niveau du jeu. C’est ça qui est vraiment impressionnant. Voilà pourquoi quand on s’est retrouvé ici j’en ai fait mon capitaine. Je voulais savoir si c’était un joueur d ce niveau là aussi. Pour l’instant il répond présent mais il y a du temps, il va falloir voir ce qu’il va faire dans la durée. Pour l’instant c’est quand même exceptionnel. Je me répète mais je ne parle pas de sa forme physique, mais de sa compréhension du jeu, ce qu’il arrive à voir sur le terrain, son anticipation, ce qu’il arrive à faire. C’est quand même important et j’espère qu’il va continuer. »