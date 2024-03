Thierry Henry espère pouvoir avoir Mbappé pour les JO

Cet été, les Jeux Olympiques se déroulent à Paris. Kylian Mbappé n’a jamais caché son envie de les disputer. Thierry Henry aurait fait de l’attaquant du PSG une de ses priorités pour son équipe.

Avec l’Euro, c’est l’évènement sportif de l’année 2024. Les Jeux Olympiques se tiendront à Paris cet été (26 juillet-11 août). Après le fiasco au Japon, la Fédération Française de Football (FFF) veut que l’équipe de foot réussisse ses jeux et rapporte une médaille, avec l’or en rêve. Pour cette compétition, qui n’entre pas dans les dates FIFA, les clubs sont assez réticents à laisser leurs joueurs y participer. Se jouant en France, beaucoup de joueurs ont plusieurs fois annoncés leur souhait de faire partie de la liste des 23 de Thierry Henry. Ça a été le cas de Kylian Mbappé. Depuis plusieurs années, l’attaquant du PSG martèle qu’il aimerait y participer, mais qu’il se plierait à la décision de son club.

Il compte aussi sur Griezmann et Giroud

C’était d’ailleurs dans les discussions avec le PSG pour son éventuelle prolongation de contrat. Du côté du Real Madrid, c’est aussi un point qui est discuté. On ne connaît pas la position du club madrilène alors que les dirigeants parisiens auraient accepté de le laisser jouer les JO s’il prolongeait son contrat. Ce mardi matin, Le Parisien explique que le sélectionneur français, Thierry Henry, aurait fait son choix pour les trois joueurs de plus de 23 ans qu’il a le droit de convoquer dans sa liste des 23. Et les trois noms qu’il aimerait convoquer sont ceux de l’attaquant du PSG, et ceux d’Antoine Griezmann et d’Olivier Giroud. Le quotidien francilien explique que « les discussions ont démarré dans le plus grand secret avec certains joueurs, et leurs clubs, pour garantir au staff olympique une équipe compétitive. » Les discours d’intention de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont trouvé écho dans l’esprit du sélectionneur qui a fait de leur présence un objectif, en attendant d’y voir plus clair sur la position de leurs clubs et en sachant que le capitaine des Bleus s’apprête à en changer. Le Real Madrid, grand favori pour accueillir Mbappé, peut-il mettre son veto ? On en doute, même si l’intéressé martèle qu’il n’est pas le seul décideur, conclut Le Parisien.