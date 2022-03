Thierry Henry et l’état mental de Neymar

Arrivé au PSG à l’été 2017, Neymar Jr aura connu beaucoup de mésaventures avec le maillot parisien. Entre les blessures à répétition, sa méforme physique et ses envies de départ, le Brésilien de 30 ans n’a pas entièrement donné satisfaction en 5 ans chez les Rouge & Bleu, malgré des statistiques impressionnantes (91 buts et 49 passes décisives en 134 matches). Dans un entretien accordé à L’Equipe au sujet de la santé mentale chez les sportifs de haut niveau, Thierry Henry a évoqué le cas du numéro 10 parisien.

« Quand on analyse une action et qu’il ne s’est pas replacé, OK c’est un fait et il faut le dire. Oui, il est un peu moins bien… mais il y a des raisons. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression… Donc ma première réflexion était : »Est-ce qu’il est bien ? » Ce n’était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n’accélère plus… Il parle mais est-ce qu’on l’entend ? Il demande de ‘l’aide’, il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain. »

L’ancien international français – désormais consultant sur Prime Video – a également évoqué le cas de Leo Messi, qui a changé de club après 20 ans passés au FC Barcelone. Un changement soudain qui pourrait avoir des conséquences sur ses performances avec le PSG. « Il faudrait le lui demander, je ne peux pas parler pour lui. Mais quand on parle de Messi ou de Neymar, de joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension. Lorsque Lionel a pleuré en partant de Barcelone, ce n’était pas programmé. Quand tu penses que tu ne vas jamais partir de quelque part et que d’un coup ça arrive, ça crée un choc émotionnel. » Les gens disent : ‘Oui mais ça va, il a tout ce qu’il faut à Paris.’ Mais ce n’est pas si évident. Quand je suis parti d’Arsenal pour Barcelone (en 2007), il m’a fallu un an pour être bien… J’arrive blessé, je suis en période de divorce, je dois apprendre un nouveau système, vous mélangez tout ça, cela joue sur le mental. »