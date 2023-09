Thierry Henry revient sur les rumeurs l’envoyant au PSG

À la recherche d’un entraîneur cet été, le PSG a pensé à Julian Nagelsmann. Ce dernier aurait pu venir avec Thierry Henry comme adjoint. Invité de RMC, le principal intéressé a évoqué cette rumeur.

Après une saison très décevante, le PSG a décidé de changer d’entraîneur en remerciant Christophe Galtier pour offrir le poste à Luis Enrique. Mais durant plusieurs mois, beaucoup de noms ont été associés au banc des Rouge & Bleu. La première grosse piste se nommait Julian Nagelsmann. Sans club depuis son départ du Bayern Munich, l’entraîneur allemand était annoncé comme le favori pour remplacer Galtier. Des rumeurs faisaient même écho d’une possible arrivée de Thierry Henry en tant qu’entraîneur adjoint. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a répondu à cette rumeur. « Des discussions avec le PSG ? Non, non, non et non ! Non, au revoir, see you later. Les gens aiment parler pour moi, ça, c’est un truc aussi agaçant.«

A voir aussi : Thierry Henry s’exprime sur les cas Barcola et Ekitike

« Kylian aux Jeux Olympiques ? Il faut lui demander »

Lors de cette interview, Thierry Henry a également été questionné sur la possibilité de voir Kylian Mbappé participer aux Jeux Olympiques. « Kylian, il sera-là ? Il faut lui demander, rétorque le champion du monde 98. Il faut demander déjà à son club, je ne sais pas s’il sera au PSG, je ne sais pas où il sera. Après Didier Deschamps, on verra ce qu’il va décider ou pas. Après, on verra qui va venir vers moi ou pas. Là franchement, je ne peux pas te répondre« . L’ancien joueur d’Arsenal a ensuite été questionné sur le choix de Bradley Barcola de rejoindre le PSG cet été. « C’est à lui de nous montrer et nous démontrer s’il a bien fait ou pas bien fait. Je pense qu’il a la capacité et le potentiel pour s’imposer. Mais à un moment donné aussi, je reviens encore à la structure, vous allez rigoler. Mais si les joueurs respectent ce qu’on leur demande, peu importe qui joue 10, il aura les mêmes occasions. On va le trouver au même endroit. Après ça, au joueur, avec sa qualité, de faire ce qu’il a à faire dans cette position. Et c’est ce que Rayan (Cherki) a fait. C’est ce que Bradley a fait, Elye (Wahi) a fait… Je ne vais pas citer tout le monde. Peu importe qui allait jouer dans ce système, il savait ce qu’il avait à faire.«