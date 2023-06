Thierry Henry sort du silence concernant la rumeur PSG

Une rumeur, envoyant Thierry Henry au PSG en tant qu’adjoint de Julian Nagelsmann, a émergé au cours des derniers jours. Le principal intéressé a d’ailleurs pris la parole à ce sujet ce samedi soir.

La page, assez peu fructueuse, Christophe Galtier au PSG va se tourner incessamment sous peu. Les résultats en dents de scie et le jeu proposé par ses hommes auront finalement eu raison de la patience de ses dirigeants. Et alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes depuis hier, le club de la capitale est en quête de son nouvel entraîneur. Dans cette optique, Julian Nagelsmann, avec lequel des pourparlers auraient d’ores et déjà été entamés, se placerait comme le favori aux yeux du board parisien, même si rien n’est encore fait.

Thierry Henry s’exprime sur la possibilité PSG

L’ancien coach du Bayern Munich aimerait, pour sa part, pouvoir compter sur un ancien international tricolore avec une aura certaine afin de l’épauler dans son hypothétique mission. Le nom de Thierry Henry a, dans ce contexte, émergé. Une rumeur qui a toutefois pris du plomb dans l’aile depuis. Face à tout cela, l’ancien monégasque a décidé de prendre la parole. Présent sur le plateau de CBS Sports, où il officie en tant que consultant, l’ancienne gloire est sortie du silence.

"I saw a lot of people talking for me when I didn't speak to anybody. Nobody."



Thierry addresses those PSG rumors directly. 🗣 pic.twitter.com/yxqeEu7UVo — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 11, 2023

« Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne. Personne. Et les gens parlent. Il y a récemment un journaliste qui a utilisé le fait qu’il voulait faire un article à propos de l’émission, qui était un bon article, mais à un moment il a parlé de mon contrat avec CBS qui n’est pas comme le vôtre (rires, en prenant à témoin ses confrères de CBS), mais il a demandé si j’allais être ici l’année prochaine et j’ai seulement répondu : ‘Vous savez je vais devoir voir ces contrats’. Et il a utilisé ma réponse pour parler à propos des rumeurs. Et voir où je vais, ce qui était hors de propos car le métier de journaliste n’est pas de mentir aux gens. (…) Il m’a demandé à propos du club et j’ai dit : « Ce n’est pas vrai ». Donc, je suis là en ce moment », a-t-il lancé avant d’expliquer, concernant le PSG : « Nous allons nous asseoir et parler. »