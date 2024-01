Thilo Kehrer débarque à l‘AS Monaco pour terminer la saison. Très peu utilisé par West Ham, l’ancien parisien est prêté pour grappiller du temps de jeu.

« Je serai très content de revoir mes anciens coéquipiers »

Alors qu’il a passé quatre ans au Paris Saint-Germain, il s’est exprimé sur son passage dans la capitale. Même si Monaco affronte les Rouge & Bleu le 3 mars prochain, l’Allemand à hâte de retrouver une partie de ses anciens coéquipiers. « Ça fera du bien de revoir mes anciens coéquipiers du PSG, même si je sais que ça ne sera pas tout de suite, a déclaré le joueur de 27 ans lors de sa présentation. J‘ai passé quatre ans et j’ai énormément gagné en souvenir et en expérience. Cela a été un passage très positif, qui ma aidé à évoluer, bien qu’il y ait eu forcément du négatif. J’ai rencontré des personnes qui m’ont beaucoup aidé quand j’étais là-bas et je serai très content de les revoir ».

