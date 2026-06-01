Thiniba Samoura proche de prolonger son contrat avec les Féminines du PSG

Après une saison blanche, les Féminines du PSG vont vouloir se renforcer afin de lutter pour les titres la saison prochaine. Elles comptent aussi conserver leurs meilleures joueuses. Thiniba Samoura serait proche de prolonger son contrat.

Après une saison difficile, les Féminines du PSG vont vouloir se renforcer afin de continuer à concurrencer l’OL Lyonnes et le Paris FC pour les titres nationaux. Et elles comptent également sécuriser leurs meilleures joueuses. Selon les informations du Parisien, Thiniba Samoura serait proche de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. « Les discussions autour d’une prolongation ont largement progressé ces dernières semaines et un accord pour un nouveau bail de quatre ans serait en très bonne voie entre les deux parties », dévoile le quotidien francilien.

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Naomie Feller proche de signer chez les Féminines du PSG

Les Féminines du PSG avancent également dans leur recrutement. Annoncée depuis plusieurs semaines comme une possible recrue pour l’attaque parisienne, Naomie Feller, en fin de contrat avec le Real Madrid, devrait être, sauf improbable rebondissement, la première recrue estivale des Féminines du PSG. La direction parisienne travaille en coulisses sur ce dossier depuis de longues semaines, conclut Le Parisien.