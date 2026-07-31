Thomas Cordier quitte officiellement le PSG pour Lausanne

L’exode des titis se poursuit au PSG. Capitaine de l’équipe Youth League, Thomas Cordier a décidé de signer son premier contrat professionnel avec Lausanne.

Lors de ce mercato estival 2026, le PSG a vu pratiquement tous les joueurs de son équipe U19 décider de signer leurs premiers contrats professionnels loin de leur club formateur. C’est le cas pour Thomas Cordier. Capitaine de l’équipe Youth League des Rouge & Bleu, il a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Annoncée depuis plusieurs jours, son arrivée au sein du club suisse de Lausanne est désormais officielle.

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Il va tenter de lancer sa carrière en Suisse

En effet, le sixième du dernier championnat suisse a officialisé la signature du titi PSG. Ce dernier est désormais lié avec Lausanne pour trois ans, soit jusqu’en juin 2029. Après un départ avorté au Red Star lors du mercato estival 2025 et un essai à Amiens ces dernières semaines, le latéral gauche (20 ans) va tenter de lancer sa carrière en Suisse.