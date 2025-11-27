Thomas Frank sur Vitinha : « Waouh quel joueur… Il pourrait être le prochain Ballon d’Or »

Grâce à un Vitinha de gala, le PSG s’est imposé face à Tottenham en Ligue des champions (5-3). Et le coach adverse, Thomas Frank, a été impressionné par le milieu portugais.

Le PSG a fait un pas supplémentaire vers une qualification pour la suite de la Ligue des champions. Grâce à leur victoire face à Tottenham (5-3), les champions d’Europe occupent la deuxième place du classement général. Et un homme est porté en triomphe après ce succès : Vitinha. Véritable chef d’orchestre de la formation de Luis Enrique, le Portugais a inscrit un triplé dans cette rencontre.

« C’est le meilleur milieu de terrain du monde »

Une performance majuscule saluée par le coach adverse, Thomas Frank, en conférence de presse d’après-match. « Waouh, quel joueur. Nous avons joué contre une bonne équipe, avec un Ballon d’Or (Ousmane Dembélé) et peut-être le prochain… Vitinha, waouh, quel joueur. Il pourrait être le prochain Ballon d’or. Vitinha a terminé troisième du dernier Ballon d’Or. Waw, vraiment waw. C’est le meilleur milieu de terrain du monde », a déclaré le coach danois avant de revenir sur la performance de son équipe, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Je suis très content de la performance de l’équipe. C’était ce que j’attendais de mes joueurs. Ils ont bien rebondi après une mauvaise prestation (1-4 contre Arsenal, dimanche). Voilà l’identité de notre équipe. On était bien agressifs, on avait de la personnalité. C’est comme ça qu’il faut jouer quel que soit l’adversaire. On a réussi à obtenir ce qu’on désirait. C’est un peu frustrant qu’on prenne des buts, mais Vitinha ne nous a pas aidés. On aurait dû éviter les situations qui amènent au 3e et au 4e but si on voulait l’emporter. »

Thomas Frank a aussi salué la prestation de Randal Kolo Muani. Prêté sans option d’achat par le PSG, l’international français a fait mal aux Rouge & Bleu avec un doublé et une passe décisive. « Deux buts, une passe décisive, j’aimerais qu’il en soit ainsi à chaque match. Il est arrivé tard, il n’a pas eu de préparation. II a eu quelques petits problèmes de santé, il n’est toujours pas à 100 %, mais on est content. »