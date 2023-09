Ce samedi, la Bundesliga va voir un choc se jouer à l’occasion de la 6e journée du championnat d’Allemagne entre le RB Leipzig et le Bayern Munich. L’occasion pour l’ancien coach du PSG, Thomas Tuchel, de croiser le chemin de son ancien joueur à Paris, Xavi Simons. Ce dernier, prêté par le Paris Saint-Germain, a vu son ancien entraîneur le couvrir d’éloge ce vendredi en conférence de presse.

C’est donc ce samedi (18h30 sur BeIN Sports) que se jouera le choc de Bundesliga entre le RB Leipzig et le Bayern Munich. L’occasion pour le coach bavarois, Thomas Tuchel, d’affronter son ancien joueur du PSG, Xavi Simons. Ce dernier évolue de l’outre côté du Rhin, en prêt en provenance du Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison. En conférence de presse d’avant match, le technicien allemand et ancien coach du club de la capitale a été interrogé au sujet du Néerlandais : « J’ai eu Xavi Simons comme très jeune joueur à Paris. Il était clair qu’il avait beaucoup de potentiel, extrêmement talentueux. Mais c’était difficile vu le secteur offensif de Paris à l’époque. Il avait 16 ou 17 ans lorsqu’il s’est entraîné avec nous. Il n’avait pas vraiment la possibilité de jouer un rôle. Mais si vous êtes capable de vous entraîner à un niveau aussi élevé cela prouve que vous avez suffisamment de talent. Ensuite, il s’agit d’avoir la bonne volonté et une pincée de chance ou de faire les bons transferts si les choses ne fonctionnent pas là où vous êtes, et c’est ce qu’il a fait. Le championnat néerlandais lui a permis d’être sélectionné aves les Pays-Bas. Et il est maintenant dans une très bonne phase à Leipzig« .

Thomas Tuchel a poursuivi en conférence de presse sur le joueur qu’est Xavi Simons avant de l’affronter ce samedi, notamment sur son positionnement préférentiel : « Je pense que cela l’aide d’avoir une position claire. Je pense que sa meilleure position est mi ailier, mi 10, afin qu’il puisse être libre. Il est techniquement fort, calme avec la balle et très bon face au but. C’est une bonne chose pour lui, mais nous devons lui mettre des bâtons dans les roues le week-end prochain (rire). Après cela, il pourra continuer« , a déclaré l’Allemand au cours de cette conférence captée et relayée par nos confrères de BeIN Sports.