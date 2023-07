Thomas Tuchel évoque les cas Lucas Hernandez et Harry Kane

Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG voit ses intérêts converger avec ceux du Bayern Munich. En effet, les dossiers Lucas Hernandez et Harry Kane mènent les champions d’Allemagne et de France sur les mêmes chemins, faisant ainsi la Une en même temps.

Le PSG a officialisé dans la semaine la signature de Lucas Hernandez en Rouge & Bleu. L’international français est arrivé en provenance du Bayern Munich. En ce sens, son désormais ancien coach, Thomas Tuchel, a évoqué le dossier en conférence de presse ce samedi 15 juillet : « J’apprécie beaucoup Lucas, après sa blessure, il a laissé un grand vide avec Manuel Neuer. Quand un joueur indique clairement qu’il veut partir et qu’il a une offre lucrative, et que nous pensons que nous avons une alternative qui comble cette lacune, nous acceptons. Nous voulons remplacer Hernández et ce n’est pas un grand secret qui cela devrait être (Kim Min-Jae ; NDLR), mais je ne nommerai pas le nom maintenant car cela n’aide parfois pas dans les négociations. Nous essaierons d’annoncer que dans les prochains jours« , a confié l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Si ce dossier est bouclé, le PSG et le Bayern Munich semblent jouer des coudes sur une autre piste : Harry Kane.

Si la piste menant à Harry Kane est actif du côté de Munich et de Paris, le coach bavarois, Thomas Tuchel, s’est également exprimé à ce sujet : « Pour Kane ? J’ai une réponse très ennuyeuse : je ne commente pas les joueurs qui ne sont pas avec nous. C’est bien connu qu’on cherche un 9. Si on trouve quelqu’un qui s’intègre, alors on ira tous Si nous ne trouvons personne, nous sommes satisfaits de notre équipe. Mais nous avons besoin de plus de patience« . Des propos