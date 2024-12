Tirs au but, 16es, Ramos… Les chiffres après Lens / PSG

Dimanche soir, le PSG s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France en éliminant Lens aux tirs au but. Une épreuve qui réussit plutôt bien au PSG.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG avait hérité d’un gros morceau, le RC Lens au stade Bollaert. Dimanche soir, les Parisiens ont concédé le nul sur la pelouse nordiste (1-1). Les deux équipes ont donc dû se départager lors de la séance de tirs au but. Et dans cet exercice, le club de la capitale a été parfait avec quatre tentatives réussies et deux arrêts de Matvey Safonov. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, il a remporté trois de ses quatre dernières séances de tirs au but. En se qualifiant pour les seizièmes de finale, le PSG a atteint ce stade de la compétition pour la 35e année consécutive. « Les Parisiens ont ainsi établi un nouveau record dans l’histoire de la compétition. » Les Rouge & Bleu, depuis 2011, lors du dernier match de l’année civile, et ce, quelle que soit la compétition.

Gonçalo Ramos meilleur buteur de l’année 2024

Entré en jeu et buteur seulement quatre minutes après, Gonçalo Ramos a permis au PSG d’égaliser et d’espérer une qualification. L’attaquant portugais est un porte bonheur pour le club de la capitale quand il fait trembler les filets. En effet, le PSG n’a jamais perdu (11 victoires, 5 nuls). Avec cette réalisation, et ses quatre lors de ses quatre derniers marches, il termine l’année 2024 avec 15 buts. Il est le meilleur buteur du PSG sur l’année civile, devançant Bradley Barcola (14 buts) et Ousmane Dembélé (13 buts).