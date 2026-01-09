Tirs au but, Ramos, Chevalier… La conférence de presse de Luis Enrique

Le PSG a remporté le Trophée des champions ce jeudi soir contre Marseille (2-2, 4 t.a.b à 1). Luis Enrique a salué la performance de son équipe contre l’OM.

Le PSG a remporté son premier trophée de l’année 2026 avec sa victoire lors du Trophée des champions contre Marseille lors de la séance de tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 1). Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur la réussite du PSG lors des séances de tirs au but, avant d’évoquer le supersub Gonçalo Ramos ou bien encore la très belle prestation de Lucas Chevalier…

Pourquoi le PSG est performant lors des tirs au but ?

« Certains disent que c’est la chance. Peut-être. Toutes les équipes et les gardiens ont les informations. Nous avons de très grands joueurs pour frapper et des gardiens de haut niveau. C’est une combinaison fantastique. »

Son bilan de ce Classico

« On a bien démarré. On a marqué. Mais après, l’OM a très bien joué. Mieux que nous. Avec et sans le ballon. Ils ont beaucoup de qualités, l’entraîneur aussi. Ils méritaient sans doute plus. On a lutté jusqu’à la dernière minute, comme d’habitude, comme on le fait toujours, on l’a déjà montré. »

Content pour Gonçalo Ramos ?

« Je voudrais parler de lui. Il est un soldat. Il est prêt pour jouer une minute, en début de match ou pas du tout. Il a la personnalité et le caractère. On est très content de l’avoir. »

Lucas Chevalier a-t-il donné la réponse que j’attendais ?

« Il a fait un très bon match. L’équipe a été costaude. Il a montré ses qualités dans les tirs au but et il a été décisif. »

On se sent encore plus fort avec les titres accumulés ?

« Quand on arrive aux tirs au but, il y a plus d’énergie chez nous. À 1-1, il y avait plus d’énergie pour Marseille. On a montré beaucoup de fois qu’on lutte jusqu’à la dernière minute, comme nos supporters. On leur dédie cette victoire. »

Une finale comme je l’attendais ?

« C’était ouvert, il y avait de l’intensité. On a eu du mal à presser. Ils ont défendu très bien et très haut. Ils ont une très bonne équipe et un très bon entraîneur. »













































