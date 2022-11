Depuis le début de saison, le PSG peut compter sur une attaque de feu avec son trio offensif, Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Après plusieurs saisons marquées par les blessures, le Brésilien est un élément indispensable du jeu parisien depuis le début de l’exercice 2022-2023.

Profitant d’une préparation d’avant-saison complète avec le PSG, Neymar Jr retrouve d’excellentes sensations. Et pour preuve, le numéro 10 des Rouge & Bleu possède un bilan exceptionnel de 15 buts et 11 passes décisives en 19 matches disputés avec le club parisien depuis le début de saison. Outre le bilan statistique, l’attaquant de 30 ans affiche une forme rayonnante sur le terrain aussi bien dans ses gestes techniques que dans les tâches défensives. Un premier tiers de saison idéal afin de préparer au mieux la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre) au Qatar.

Tite met en avant la préparation individuelle de Neymar

Convoqué dans la liste des 26 joueurs, au même titre que Marquinhos, Neymar Jr va disputer son dernier Mondial avec le Brésil. À cette occasion, le deuxième meilleur buteur de la sélection brésilienne s’est bien préparé en amont afin d’arriver au top pour cet évènement planétaire, comme l’a souligné le sélectionneur, Tite, dans un entretien à Globo Esporte. « Il a fait une préparation individuelle avec sa conscience de commencer à se préparer pendant ses vacances, à Mangaratiba. Ricardo Rosa, son préparateur physique personnel, a donné toutes ces conditions. Le PSG a fourni cette condition pour accélérer tout ce processus. Mais c’est fondamentalement sa capacité à vouloir se préparer individuellement. La volonté de gagner est une chose. Les athlètes de haut niveau, les gens qui atteignent le haut niveau, tout le monde a cette capacité. Mais la question est : voulez-vous vous préparer ? Lorsque vous vous préparez à l’avance, vous récoltez ce qui a été fait en préparation. »

Une bonne préparation qui a des répercussions positives dans le jeu de son équipe, comme l’a précisé Tite. « Il y a ces actions où vous avez cette clairvoyance, cette réflexion rapide et cette exécution. Nous pouvons voir quand l’athlète pense vite et exécute vite. Certains sportifs maintiennent cette extraordinaire vitesse de raisonnement, mais avec l’âge, il y a un retard d’exécution. On peut voir quel genre d’action va se passer et le défenseur aussi. Celui qui arrive à garder le talent et, si le physique répond, fait des choses qui finissent par surprendre quand il y a cette harmonie. »