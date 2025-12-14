Titis, remplaçants, Ramos… Les chiffres après Metz / PSG

Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Au lendemain de ce succès, retour en chiffres sur la rencontre.

Pour son dernier match de l’année 2025 en Ligue 1, le PSG se déplaçait à Metz dans le cadre de la seizième journée. Lors de cette rencontre, Quentin Ndjantou a marqué son premier but en professionnel sur la passe décisive d’un autre titi, Ibrahim Mbaye. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, le club de la capitale compte trois buts lors desquels le buteur et le passeur sont formés au club en Ligue 1 en 2025 (aussi Mayulu sur une passe décisive de Zaïre-Emery face à Montpellier en mai dernier), autant que lors des 20 années précédentes cumulées. Ibrahim Mbaye a d’ailleurs été impliqué sur trois buts sur ses deux derniers matches de Ligue 1 (un but, deux passes décisives), un de plus que lors de ses 21 premiers (un but, un passe).

Gonçalo Ramos performant de la tête

Le PSG a remporté son 49e match toutes compétitions confondues en 2025 (7 nuls et 9 défaites), son seul plus haut total sur une année civile (48 en 2017). Et enfin, le club de la capitale a gagné cinq de ses six derniers matches de Ligue 1 (une défaite), après ne s’être imposé que deux de ses six précédents (trois nuls, une défaite). Entré en jeu à la mi-temps, Désiré Doué a fait trembler les filets. C’est le septième but inscrit par l’intermédiaire de joueurs entrés en cours de jeu en Ligue 1 cette saison. Chacun des deux derniers buts inscrits par Désiré Doué dans l’élite ont eu lieu en tant que remplaçant, contre aucun de ses six premiers avec le PSG. Enfin, Gonçalo Ramos a marqué son sixième but de la tête en Ligue 1 depuis son arrivée à Paris à l’été 2023, aucun autre joueur n’en compte plus dans l’élite sur la période.













